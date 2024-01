Eco incontri Sul palco Costa e Farinetti

Il primo appuntamento dell’anno con gli Eco Incontri sarà con Lella Costa ed Oscar Farinetti due personaggi provenienti da percorsi professionali e culturali diversi ma entrambi impegnati sui temi ecologici, dell’economia verde e della sostenibilità ambientale. Saranno al teatro Era di Pontedera grazie all’iniziativa di Ecofor Service Spa, l’azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana, e non solo.

Alle 18.30 di sabato 20 gennaio sul palco del teatro Era, si parlerà quindi di amore per la natura, di alimentazione, di saper coniugare attività imprenditoriale con l’attenzione verso l’ambiente ed il sociale ma anche di diritti civili e di violenza di genere. Quello con Lella Costa ed Oscar Farinetti è l’ottavo degli Eco Incontri e segue quelli con Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi, Roberto Saviano, Paolo Giordano con Filippo Solibello, Giovanni Storti con Stefano Mancuso e Beppe Severgnini. Il 10 febbraio saranno poi sul palcoscenico Era Gad Lerner e Marianna Aprile. Gli Eco Incontri hanno il patrocinio del Comune di Pontedera e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it. Recentemente Lella Costa è tornata a confrontarsi con l’opera teatrale-musicale, "Traviata l’Intelligenza del cuore" scritta con Gabriele Vacis, che rende omaggio a tutte le "traviate" del mondo, dalla Signora delle Camelie alle ragazze di strada, indagando con grazia e ironia la tematica femminile, che torna anche nello spettacolo Questioni di cuore in cui la Costa da voce a Le "lettere del cuore" di Natalia Aspesi. Farinetti è figlio del partigiano, imprenditore e politico Paolo Farinetti. Ha fondato la catena Eataly, ed è l’ex proprietario della catena di grande distribuzione UniEuro, fondata nel 1967 dal padre. Con il ricavato della vendita di UniEuro nel 2004 dà vita a una nuova catena di distribuzione alimentare, Eataly, ispirata ai principi fondanti di Slow Food di Carlo Petrini. Nel 2012 è stato insignito del Premio Scanno per l’alimentazione per aver dimostrato di saper coniugare attività imprenditoriale ed attenzione verso l’ambiente e il sociale. Nel 2023 esce per Solferino "10 mosse per affrontare il futuro".