Eco-incontri, primo sold out. Al Teatro Era c’è Saviano

Ci sarà il tutto esaurito per il quarto appuntamento con gli "Eco-Incontri, dialoghi per un futuro sostenibile" promossi con il patrocinio del Comune di Pontedera, da Ecofor Service. La Lectio magistralis sulla Terra dei Fuochi di Roberto Saviano al Teatro Era, in programma per sabato pomeriggio alle 18.30 è andata sold-out in pochissimi giorni. Chi vuole può comunque prenotarsi online (sul sito ecozoomer.it) all’evento libero e gratuito di sabato sperando che si liberi qualche posto ma con la possibilità di non poter più accedere all’interno della sala. Ci sono invece ancora posti disponibili per gli altri appuntamenti promossi dall’azienda pontederese specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana e non solo. Entro fine anno sono stati infatti già inseriti nel programma altri due Eco-Incontri: sabato 21 ottobre con lo scrittore Paolo Giordano ed il giornalista Filippo Solibello e sabato 25 novembre con Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo insieme al botanico e saggista Stefano Mancuso. Ecofor Service continua quindi il proprio impegno sui temi relativi ad ambiente, green economy ed energie rinnovabili, per offrire al pubblico presente ulteriori spunti di riflessione dagli incontri con personaggi attenti alle problematiche del clima e dell’ecologia.

"Dopo gli incontri con Gabriella Greison e Tiberio Timperi in autunno e quello con Mario Tozzi in primavera ripartiamo con gli Eco-Incontri – ha detto Antonio Pasquinucci, presidente di Ecofor –. La nostra azienda svolge un’attività sensibile sul territorio e non è sufficiente applicare le norme vigenti e rispettare i regolamenti, sentiamo la necessità di dare un continuo impulso al rapporto diretto con il territorio per sviluppare dinamiche di cittadinanza attiva e promuovere l’informazione". Quindi una rassicurazione da parte dei soci. "Il nostro è un gruppo radicato sul territorio da quasi un secolo – così Jacopo Danielli Forti del Gruppo Forti – e al territorio cerchiamo di restituire quanto di buono ci ha dato e ci sta dando. Gli investimenti non sono finiti e continueranno".

