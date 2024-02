Eco incontri, ecologia delle relazioni. Sul palco Fialdini e Schiralli

PONTEDERA

L’ecologia delle relazioni, l’educazione alle emozioni, saranno i temi principali del prossimo Eco Incontro, l’iniziativa di Ecofor Service SpA che hanno trovato ancora una volta piena rispondenza con il programma di incontri con la scienza al museo Piaggio organizzati dalla Fondazione Piaggio. Ne parleranno alle 18.30 del primo marzo, nell’Auditorium del Museo Piaggio, Francesca Fialdini e Rossana Schiralli.

Un dialogo tra una giornalista, nota al grande pubblico per le interviste in tv su Rai1 del pomeriggio della domenica in "Da noi...a ruota libera" ma anche autrice attenta ai disagi che coinvolgono i giovani e le donne, ed una psicologa, psicoterapeuta e ricercatrice esperta di formazione rivolta a insegnanti su temi di psicologia dello sviluppo, di pedagogia ed educazione emotiva. Quello con Francesca Fialdini e Rosanna Schiralli è il decimo degli Eco Incontri e sempre nel mese di marzo è poi in programma un altro appuntamento: sabato 9 marzo, sempre alle 18:30, sarà infatti sul palco del teatro Era Serena Dandini intervistata da Cristina Manetti. Gli Eco Incontri, promossi da Ecofor Service Spa, l’azienda di Pontedera specializzata nel trattamento e nello smaltimento dei rifiuti speciali non pericolosi che provengono dalla filiera industriale di tutta la Toscana (e non solo), hanno il patrocinio del Comune di Pontedera e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria sul sito www.ecoincontri.it. Fino ad oggi sono stati ospiti dell’iniziativa di Ecofor Service SpA di Pontedera: Gabriella Greison, Tiberio Timperi, Mario Tozzi, Roberto Saviano, Paolo Giordano con Filippo Solibello, Giovanni Storti con Stefano Mancuso, Beppe Severgnini, Lella Costa con Oscar Farinetti e Gad Lerner con Marianna Aprile. Francesca Fialdini, inviata conduttrice e autrice. Lavora in Rai dal 2005, dedicandosi con particolare attenzione ad argomenti di attualità che hanno al centro le donne e i giovani. Da cinque edizioni conduce su Rai1, la domenica pomeriggio, "Da noi...a ruota libera".

Rosanna Schiralli, psicologa, psicoterapeuta e ricercatrice, si occupa da molti anni, nel suo studio di Viterbo, di terapia del disagio degli adulti, dei bambini, degli adolescenti e delle loro famiglie. Ha pubblicato diversi testi di psicologia dell’età evolutiva, rivolti a docenti e genitori.