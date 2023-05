Eco days, il gran finale Tra moda, influencer musica e premiazioni "Un plauso alle scuole"

Tanti giovani e cittadini di tutte le età hanno visitato gli impianti di Ecofor Service. Nella serata di ieri, terzo giorno degli EcoDays, musica e moda protagonisti con Modartech e la partecipazione dell’attore ed eco-influencer Alan Cappelli Goetz. Nella mattinata invece, con i ragazzi delle classi 2A, 2B, 2D e 2E, della scuola Luigi Pirandello di Lari, 1D, 2D e della 2C della scuola Mohandas Karamchand Gandhi di Pontedera, si sono concluse le visite agli impianti di Ecofor Service a Gello di Pontedera da parte degli studenti. "Siamo soddisfatti del lavoro svolto in questo anno scolastico – ha detto Rossano Signorini, amministratore delegato di Ecofor Service. – Voglio in particolare ringraziare gli insegnanti ed i dirigenti scolastici che ci stanno accompagnando in questo percorso di sensibilizzazione delle future generazioni sui temi dell’ambiente. La partecipazione dei ragazzi agli EcoDays per la nostra azienda è stata veramente coinvolgente ed il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di premiare anche ogni singola classe con un ulteriore contributo di 250 euro oltre a quello di 500 euro alla scuola per l’acquisto di materiale necessario all’attività scolastica".

Fino a ieri quindi oltre 400 studenti, 40 insegnanti e circa 200 cittadini hanno fatto visita al depuratore, alla discarica ed al padiglione espositivo dove ieri sera si è svolto l’EcoParty organizzato in collaborazione con l’Istituto Modartech, un apertivo con dj Loxy e con la partecipazione di Alan Cappelli Goetz. Oggi ultimo giorno degli EcoDays 2023 con "Porte aperte ai cittadini" e le visite guidate e gratuite agli impianti dalle 9 alle 13 di stamani. Da piazza Martiri della Libertà (il piazzone) sarà possibile usufruire della navetta gratuita andata e ritorno per Ecofor Service con partenza alle ore 9.