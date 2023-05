Ecco tutti i vincitori della Vetrina Teatro

"Dritto al cuore" di Patrizio Cigliano, interpretato dalla compagnia Teatro del Sorriso, ha vinto la ventisettesima edizione di Vetrina Teatro, rassegna organizzata a Castelfranco dal gruppo Four Red Roses e dal Comune. Miglior attore Fabrizio Ilacqua della stessa compagnia. Il premio speciale della giuria "In ricordo di Gabriele Manfredini" è stato assegnato allo spettacolo "Niente progetti per il futuro" di Francesco Brandi (compagnia Futura Teatro). "Rumors" di Neil Simon della compagnia III Millennio si è aggiudicato il premio alla scenografia "In ricordo di Umberto Marvogli". Premio alla regia a Roberto Becchimanzi di Luna Nuova ("Natale in casa Cupiello"), che si è aggiudicato anche il premio gradimento pubblico. In totale 640 spettatori.