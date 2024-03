Ecco "Racconta la pace". Nuova edizione del concorso

Ecco una nuova edizione. Si tradda del premio "Consiglio Comunale di San Miniato", concorso riservato ai bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, alle classi 3a,4a, 5a della scuola primaria e alle classi della scuola secondaria di primo grado del territorio sanminiatese che presenteranno in gruppo o singolarmente elaborati sotto forma di tema, disegno, foto, video o quant’ altro relativamente ad un tema scelto di anno in anno.

Per l’ anno scolastico 20232024 il tema assegnato è "Racconta la pace". La scadenza per la presentazione delle domanda è fissata alle ore 17.30 del 30 aprile. I premi in denaro previsti per le varie senzioni del concorso dovranno essere utilizzati per l’acquisto di materiale didattico o per l’attuazione di

iniziative aventi carattere didattico. I premi

saranno consegnati dal Presidente del Consiglio Comunale all’istituto scolastico vincitore nel corso di una cerimonia che si terrà entro il termine dell’anno scolastico.