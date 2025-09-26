Ecco la sagra delle lepre e del cinghiale a Selvatelle

Questo fine settimane e poi il, 3-4-5 e 11-12 ottobre, i locali della Filarmonica San Martino si riempiranno di profumi intensi e inconfondibili. In cucina, mani esperte daranno vita a piatti che raccontano la tradizione e la passione di un intero paese. Una comunità unita che - da quasi quarant’anni - lavora fianco a fianco per accogliere con calore e far sentire ogni visitatore parte di una grande famiglia.

Le cene si terranno il venerdì dalle 20,30 e il sabato dalle 20, mentre la domenica sarà possibile sedersi a tavola sia a pranzo, sia a cena -dalle 19. Il menù è un vero viaggio nei sapori più autentici della Toscana. Si parte dagli antipasti, con i crostini di polenta serviti in salsa di lepre e di cinghiale. Poi arrivano i primi: protagoniste indiscusse le pappardelle alla lepre e quelle al cinghiale, affiancate da proposte più classiche come le penne al pomodoro o le penne “Il Gelso”, impreziosite da pomodoro, funghi e salsiccia. I secondi sono un inno alla carne del territorio: dalla lepre in salmì con olive al cinghiale in salmì, dalle scamerite e salsicce alla brace fino alla bistecca di vitello. Dietro la sagra c’è l’impegno instancabile di volontari, insieme alle associazioni La Selva, Il Gelso e alla Filarmonica San Martino.