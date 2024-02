Ecco la riscossa della pelle. Successi delle prime fiere

Due saloni positivi per la pelle. Due eventi che hanno acceso di vitalità e buone vibrazioni Londra e New York, dove il network fieristico di Lineapelle ha organizzato le sue consuete preview stagionali. La tappa di Londra- spiega una nota: ha soddisfatto gli espositori, che hanno presentato le prime evoluzione dei campionari studiati per la stagione estiva 2025, che troveranno definitiva consacrazione a Fiera Milano Rho, dal 20 al 22 febbraio. Lineapelle London ha nuovamente colto nel segno, accogliendo nella sua atmosfera molto easy un numero di visitatori in linea con le precedenti edizioni. Ma, aspetto ben più importante evidenziato dai 43 espositori presenti (23 italiani, 20 esteri), è stata molto significativa la qualità di questi ingressi: brand e progetti molto interessati, tutti con idee chiare su quello di cui avevano necessità.

Ancora meglio Lineapelle New York: 111 espositori (50 italiani, 61 esteri) e un numero di visitatori in aumento rispetto all’edizione dello scorso luglio. Buyer attenti, interessati e impegnati in una ricerca su pelle, materiali e accessori che ha dimostrato come, nonostante l’evidente stand by del mercato, la volontà di essere pronti alla ripartenza è solida e condivisa. Come segnalano gli espositori, Lineapelle New York ha permesso di mantenere i rapporti con la clientela nordamericana già fidelizzata, dando vita, però, all’attivazione di nuovi contatti. Grande successo per la mostra “La Scuola del guanto” e il relativo workshop organizzato all’Istituto di Cultura Italiana, dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e Unione Industriali di Napoli. Per Fulvia Bacchi, Ceo di Lineapelle, quella di New York è stata "una esperienza esternamente significativa, bisogna farla crescere. Una realtà che in pochi conoscono e che trova a Napoli il suo centro più importante, è un settore che deve e può crescere. Come Lineapelle siamo contenti di esserci per un appuntamento che deve essere ripetuto nel tempo". Fabio Finotti, direttore dell’Istituto italiano di cultura di New York, ha espresso grande soddisfazione.

"Contenti - ha osservato - di ospitare un evento che celebra la grande tradizione italiana del guanto". Ora occhi puntati su Milano dove si sposta l’attenzione della filiera globale della moda, del lusso e del design. Il Comprensorio ci sarà con 200 aziende. Gli organizzatori annunciano: sarà un’edizione ricchissima di contenuti che spazieranno dalle sfilate di Lineapelle designers edition ai Leather Duets del progetto Lineapelle Interiors (con il settore a caccia di nuove opportunità nell’arredo d’interni), passando per tanti workshop.