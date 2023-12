Ecco la piattaforma che aiuta a realizzare i sogni

L’ultimo modello del tuo smartphone preferito? La borsa che hai sempre sognato di possedere? Quale oggetto desideri da tempo e non hai mai potuto comprare? Tutti i desideri possono essere concretizzati. Parole di Marco Casini, 34 anni di San Miniato, che ha inventato un start up per rendere possibile tutto questo: una piattaforma che unisce sconti e desideri. Si chiama "QUANfunding" e offre agli utenti la possibilità di ottenere significativi sconti (fino al 90%) su articoli di loro interesse che, come racconta l’ideatore, "serve a realizzare i desideri di tutti". Vediamo come funziona. Di fatto ha come obiettivo quello di decuplicare il potere d’acquisto

Il modello operativo si basa sulla partecipazione degli utenti che effettuano i cosidettti "swipe" sui desideri degli altri utenti: più swipe un desiderio ottiene, più rapidamente la sua realizzazione si può concretizzare. "QUANfunding.com è aperta a tutti i desideri, purché siano beni materiali, nuovi, prodotti e riproducibili in serie e con un valore economico riscontrabile – spiega Casini– . Immaginiamo che un desiderio abbia un prezzo di 100 euro; a questi si aggiunge il 10% per sostenere i costi della piattaforma, portando così il totale a 110 euro. La quota dell’utente per effettuare le donazioni agli altri utenti sarà dunque di 11 euro che potranno essere impiegati liberamente per effettuare fino a un massimo di 100 donazioni da 11 centesimi per soddisfare i desideri degli altri utenti community. In questo circolo virtuoso è possibile arrivare a uno sconto potenziale del 90% sul prezzo d’acquisto del prodotto desiderato"-

Ma cosa ha spinto il giovane a ideare una piattaforma che possa aiutare le persone a realizzare i proprio desideri grazie alla collaborazione di una community che, lentamente, ma concretamente, si sta popolando? "Viviamo nell’epoca del consumismo più sfrenato - spiega Casini-; nella quale la soddisfazione di possedere un oggetto desiderato è spasmodica. Ma, d’altra parte, il potere d’acquisto degli italiani, soprattutto dei giovani, è forse il più basso dal secondo dopoguerra, costringendoli a rateizzare le spese e fare dei compromessi". E qui entra in gioco QUANfunding.com: ogni utente ha la possibilità di realizzare il suo sogno donando il 10% del prezzo in favore di altri desideri espressi da altri utenti della community, questo darà la possibilità a tantissime persone di entrare in contatto creando quindi una grande connessione che permetta a tutti di ottenere ciò che desiderano.

C. B.