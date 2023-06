Ecco la Mille Miglia Tutto il tragitto

Oggi torna a San Miniato la Rievocazione Storica 1000 Miglia 2023, la leggendaria competizione automobilistica, giunta alla 41esima edizione, che si disputò per ben 24 edizioni (dal 1927 al 1957) sfilerà, per il quinto anno, all’ombra della Rocca, con l’inizio del passaggio delle auto previsto per le 13.30 e la conclusione per le 18. La gara passerà da via Roma, via Giosuè Carducci, via 4 Novembre, piazza del Popolo, via Augusto Conti, piazza della Repubblica (Controllo Timbro), via Vittime del Duomo, via Pietro Rondoni, piazza Bonaparte, viale Giacomo Matteotti, via Sanminiatese, via Poggio, SP40 strada Isola San Miniato, SS67 via Tosco Romagnola Est, SS67, con prosecuzione verso Empoli.