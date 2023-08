Ecco il restyling del Teatro Verdi di Santa Croce: Sostegno dalla Fondazione Crsm

Via libera dalla giunta ad un importante progetto per il teatro Verdi. Un progetto che riguarda il completo rifacimento della struttura del graticcio e dei sistemi di movimentazione delle scenografie e di illuminazione del palcoscenico, ad oggi molto datati e non più rispondenti alle norme vigenti che regolano le macchine per movimentare e sollevare i materiali in locali adibiti a pubblico spettacolo. L’importo complessivo del progetto è di 110mila euro, dei quali 40mila derivano da un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato.

"Si tratta di un lavoro di fondamentale importanza per un’amministrazione come la nostra che da sempre si pone come primo obiettivo quello della sicurezza delle persone che frequentano e lavorano nei luoghi pubblici – dice il sindaco Giulia Deidda –. Dopo i tanti interventi che in questi anni abbiamo dedicato al teatro Verdi, non potevamo terminare la nostra legislatura senza pensare ad un’opera che guarda definitivamente alla sicurezza delle attrezzature e che permetterà di montare e smontare in tutta sicurezza anche scenografie e luci di grande portata. Un ringraziamento di cuore va senza dubbio alla Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato, nella persona del suo Presidente Antonio Guicciardini Salini (nella foto), da sempre un interlocutore attento alle esigenze del territorio e alle scelte che incentivano la cultura pubblica".

"Tra pochi mesi il nostro teatro vedrà l’inizio di una nuova stagione con un edificio sicuro per lavoratori e spettatori – conclude l’assessore Elisa Bertelli – e completamente efficientato dal punto di vista energetico, grazie al cantiere Pnrr al momento in esecuzione".