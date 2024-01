Ecco i vincitori del premio Ghinetti 2024

Il Comune di San Miniato annuncia i vincitori della trentesima edizione del premio annuale "Roberto Ghinetti". Si aggiudicano questo riconoscimento per il 2024, per la categoria "senior", il giornalista Giuseppe Rinaldi e, per la sezione giovani (categoria "under 35"), la giornalista Cecilia Sala. L’intento del premio è quello di esaltare e sottolineare il valore di questa professione, ribadendo il diritto ad un’informazione libera e corretta. La cerimonia di premiazione si svolgerà venerdì 12 gennaio, alle 17 nella Sala Pierazzi di Palazzo Grifoni, un appuntamento importante che vuole celebrare i tre lunghi decenni di vita del premio. Nella mattina, dalle 10 alle 12, Giuseppe Rinaldi sarà ospite del Cattaneo per incontrare gli studenti e le studentesse per una lezione sul giornalismo d’inchiesta. "Con questo premio il Comune – dice il sindaco Giglioli – si impegna a mandare un segnale affinché questa professionesia tutelata e messa in condizione di operare al meglio".