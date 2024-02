Ecco i gioielli di Terricciola. Vino e fragole, prelibatezze locali

Il vino è tipico della produzione agricola di Terricciola. Gli edifici delle aziende hanno piani per le diverse lavorazioni. Ci sono settori dedicati al vino rosso e al vino bianco o rosato, soprattutto N’Antia, Taneto e il Sangiovese. Poi c’è la cantina delle barrique, usate per circa venti anni ciascuna, mentre l’ultimo piano è riservato alla conservazione del vino e all’imbottigliamento. La produzione parte dalla raccolta (manuale e meccanica) i primi di settembre. Poi si procede togliendo i raspi e pigiando l’uva per far uscire il mosto. Per i bianchi si tolgono le bucce in modo che il vino non diventi rosso. I lieviti favoriscono la fermentazione alcolica, poi si ha anche quella malolattica per togliere l’acidità. Il vino assume così il nome di vino fiore, in seguito viene svuotata la vasca di fermentazione e viene posto nelle barrique. Poi si estrae il succo che è usato per vini di qualità minore, mentre il vino nelle barrique subisce il processo di fermentazione lenta e vari processi di miglioramento come la conservazione o i travasi. Infine viene imbottigliato e poi stoccato per due settimane al buio tra i 10°C e 16°C.

La vite è una pianta che ha 5 petali, 5 sepali e come frutto ha l’acino. I due tipi di vini, bianchi e rossi, oltre al sapore, si differenziano per il processo di produzione. Al contrario dei vini bianchi, in quelli rossi bisogna spremere anche la buccia dell’acino così da ottenere la colorazione rosata. La vite esegue al 99% l’autoimpollinazione e l’1% l’impollinazione incrociata. Per questo può essere chiamata come una pianta con fiore ermafrodito, detto anche perfetto.

L’altro prodotto tipico del nostro territorio sono le fragole. Sono frutti di dimensioni ridotte (circa 8-10 volte più piccole di una mela), in piena maturazione si presentano di colore rosso e pigmento giallo-verde (colore conferito da numerosi e piccoli acheni esterni chiamati semi). Essa può essere considerata la "regina" dei frutti primaverili, matura da aprile a giugno. Le fragole sono considerate dei frutti dal punto di vista nutrizionale ma non dal punto di vista botanico. La pianta, al di fuori del sistema riproduttivo, ha sistemi di moltiplicazione non sessuale, come lo stolone, ramificazione laterale radicante per mezzo della quale può produrre nuove piantine che sono di fatto cloni. La prima fragola da giardino fu coltivata in Bretagna alla fine del XVIII secolo. Nel nostro comune, nel mese di maggio, si svolge una bellissima sagra dedicata al succoso frutto.

La fragola è una pianta perenne, con radice fascicolata e fusto con rizoma. Le foglie sono seghettate. I fiori che sono bianchi ed ermafroditi, sono riuniti in gruppi di 3-8 per formare dei racemi e hanno lunghi piccioli. Le foglie sono raggruppate in piccoli ciuffi alla base e sono sostenute da singoli fusti sottili.