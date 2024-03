Eccidio nazista. Il sì alla mozione per la medaglia

GUARDISTALLO

La Provincia di Pisa ha approvato la mozione per la Medaglia d’Oro al Comune di Guardistallo per l’eccidio nazista del 1944. E’ stata votata all’unanimità, ieri,nel consiglio provinciale di Pisa la mozione presentata dal capogruppo di Insieme per la Provincia di Pisa, Paolo Moschi, per il conferimento della medaglia d’oro al valore militare del Comune di Guardistallo. "Questo anno ricorreranno gli 80 anni dall’eccidio di Guardistallo. Per questo il 29 giugno vorremmo invitare il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a Guardistallo, sui luoghi dell’eccidio del 1944, per ricordare l’eroismo di una comunità che ha sofferto e che ricorda – spiega il consigliere Moschi – infatti solo il Presidente della Repubblica può chiedere di far riesaminare la questione dell’onorificenza del valore civile, anche per nuovi elementi comparsi negli ultimi anni. Nel territorio pisano, sicuramente si tratta di una delle maggiori stragi". Il presidente della Provincia di Pisa Massimiliano Angori si è dimostrato disponibile, congiuntamente alla Regione, a scrivere alla presidenza della Repubblica e chiedere questo importante riconoscimento. "Nel 2018 i Comuni della Valdicecina scrissero in maniera congiunta affinché fosse riconosciuta la medaglia d’oro a Guardistallo. I tempi sono maturi: pensiamo che Guardistallo ha tutti i requisiti per il conferimento - dice Moschi - il sindaco di Guardistallo Sandro Ceccarelli ha lavorato in maniera costante per questo riconoscimento, che è un piccolo segno nei confronti anche delle famiglie delle vittime, dove il ricordo è ancora acceso. Da oggi Guardistallo non avanza questa richiesta come Comune, ma con tutta la Provincia di Pisa".