Il Tuttocuoio soffre con la Geotermica ma alla fine vince e allunga in classifica. La Cuoiopelli ferma l’emorragia di punti delle tre domeniche precedenti pareggiando sul campo del Valdinievole Montecatini. Il Fratres Perignano si aggiudica lo scontro diretto tra le terze con il Montespertoli dimostrando di aver ritrovato la compattezza della grande squadra. La seconda di ritorno si chiude senza grandi sorprese per le squadre della Valdera, della Valdicecina e della zona del Cuoio che militano nel girone A di Eccellenza dove la vetta, lo ricordiamo, è occupata in ordine da Tuttocuoio, Cuoiopelli e Fratres Perignano, mentre la Geotermica è ultima con sette punti.

Enrico Cristiani, allenatore del Fratres Perignano: "A livello di gioco abbiamo fatto meglio in partite precedenti, ad esempio contro Cuoiopelli e Tuttocuoio, ma bisogna anche dire che il Montespertoli è venuto a Perignano per difendersi e nel primo tempo specialmente non è stato facile penetrare nella loro difesa". "Nel secondo tempo abbiamo continuato a giocare muovendo bene la palla, loro si sono stancati e alla fine siamo riusciti a segnare su azione da calcio d’angolo – aggiunge Cristiani – Siamo stati bravi ad attendere il momento giusto. Dopo il gol non abbiamo rischiato niente, nel primo tempo, invece, qualche ripartenza di loro c’è stata. In questo sono micidiali. Una prova di maturità di cui sono molto contento".

E contento non può non essere Nicola Sena, allenatore del Tuttocuoio. "In questo campionato partite facili non esistono – commenta la sofferta vittoria della sua squadra a Larderello con la Geotermica – Nel calcio di oggi partite semplici non ce ne sono. La Geotermica non merita la posizione di classifica che ha. Noi siamo stati bravi a non perdere la calma, dopo il gol subito, che è stato un autogol perché Rossi ha deviato il tiro di Campo. Di qui alla fine avremo tante partite come queste, ma io sono contentissimo della squadra che ho e proveremo a vincere questo campionato". Infine Roberto Falivena della Cuoiopelli: "Ci è mancata cattiveria e determinazione sotto porta per chiudere la partita, la prestazione c’è stata; ora bisogna ripetersi sabato contro la Geotermica".