"È un ospedale importante"

VOLTERRAVisita a Volterra del presidente della Commissione per lo sviluppo delle aree interne del consiglio regionale della Toscana Marco Niccolai: prima nelle strutture sanitarie volterrane accompagnato dal sindaco Giacomo Santi, poi incontro al circolo PD di Volterra con il segretario Samuele Pazzagli e la segreteria. "Voglio ringraziare le operatrici e gli operatori dell’ospedale di Volterra e dell’Auxilium Vitae - afferma Niccolai dopo la visita - per la professionalità e l’impegno con cui svolgono il loro lavoro. La visita è stata molto utile per comprendere le peculiarità di questo presidio, in cui la presenza di un reparto di medicina e di posti di letto di cure intermedie, assieme all’attività chirurgica e ortopedica lo rende importante non solo per il bacino di riferimento ma per tutta l’area vasta. L’ospedale di Volterra è dunque una struttura a servizio di tutta la sanità toscana. Ancora di più questo appare chiaro per quanto riguarda l’attività riabilitativa, di cui Volterra è un riferimento regionale di eccellenza vista la presenza di Auxilium Vitae e del centro Inail. Lavoreremo su questi aspetti, visti anche i milioni di euro di investimento sulle strutture che sono stati programmati dalla Regione, oltre che sui temi della sanità territoriale. Grazie al Sindaco Santi e al PD di Volterra per questa opportunità di incontro".

"Ringrazio – afferma il sindaco – Samuele Pazzagli per aver organizzato l’incontro e Marco Niccolai per la sua visita durante la quale è stata ribadita l’attenzione che la Regione Toscana sta dedicando alle aree interne. La visita al presidio ospedaliero di Volterra è stata un’importante occasione per analizzare i progetti in corso e le criticità da affrontare, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta sanitaria e garantire servizi sempre più adeguati alle esigenze del territorio".