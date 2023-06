E-State a Staffoli Shopping, cibo e divertimento

STAFFOLI

E-State a Staffoli è la nuovissima iniziativa organizzata da Confcommercio e Ccn-Centro commerciale naturale di Staffoli con il patrocinio e il contributo del Comune di Santa Croce e sarà in programma domenica a partire dalle 17. "Sono davvero felice per questa iniziativa che apre la bella stagione e allo stesso tempo invita a restare a Staffoli, un evento che invoglia alla partecipazione e allo stare insieme – le parole della sindaca di Santa Croce, Giulia Deidda – Grazie all’impegno dei commercianti con il nuovo Ccn si è costituito un gruppo affiatato che lavora con approccio costruttivo e propositivo per valorizzare Staffoli". "Dopo la costituzione del Ccn ci siamo messi immediatamente al lavoro e collaboriamo con entusiasmo – le parole della presidente del Ccn Mariangela Lopardo – Grazie a Confcommercio e al Comune per il supporto continuo che hanno assicurato anche in occasione di questo importante evento".

"L’unione è la forza di paesi e borghi del nostro bellissimo territorio e del loro tessuto commerciale – ha detto Alessandro Simonelli, presidente Area vasta Confcommercio Pisa – Eventi come questo sono importantissimi per tenere accese le luci di attività e negozi". "Il paese risponde sempre attivamente a queste iniziative e sono sicuro che E-State a Staffoli sarà un successo", chiude l’assessore alle attività produttive Daniele Bocciardi.

Shopping, cena all’aria aperta, mercatino artigianale e il raduno di auto full range e moto d’epoca. Alle 22 concerto

dei Mama Lover, con musica dagli anni Settanta ai Duemila. Piazza Panattoni e via Livornese (nel tratto compreso tra il Ristorante Fanellino e l’incrocio con via Fattori) saranno chiuse al traffico per consentire un’esperienza emozionante da vivere in piena sicurezza.