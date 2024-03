E’ Scocca la scelta. Guiderà il centrodestra

Ieri la presentazione che apre la corsa al voto. Antonella Scocca è il candidato sindaco del centrodestra al Comune di Palaia. "Ho accettato di candidarmi come sindaco - spiega Scocca - perché ritengo che mettere le proprie competenze al servizio dei cittadini sia il più bel gesto d’amore per il proprio paese. Viviamo in un territorio che potrebbe godere delle sue bellezze, ma, in assenza di un piano strategico territoriale, ogni giorno un’attività chiude i battenti". "Quando accade, un pezzo di noi è perso per sempre – aggiunge –. Dopo aver fatto esperienza per cinque anni sui banchi dell’opposizione sono ancora più determinata a condividere con i cittadini un progetto territoriale concreto, realizzabile e che produca una rigenerazione: rigenerazione economica, rigenerazione sociale e rigenerazione urbana". Infine un annuncio: "Abbiamo la necessità di uscire da un immobilismo che dura da decenni e che ha comportato conseguenze sul tessuto economico del nostro Comune".