"E’ quasi Natale"... Domenica a Capanne

CAPANNE

Il Natale nel comune di Montopoli inizia un mese prima. A Caopanne, domenica 26 novembre, "E’ quasi Natale", festa in paese grazie al Centro commerciale naturale di Capanne, Confcommercio provincia di Pisa e Comune di Montopoli e Camera di commercio Toscana Nord-Ovest Terre di Pisa. L’appuntamento, dalle 9,30, in piazza Vittorio Veneto che sarà eccezionalmente chiusa al traffico per trasformarsi in un vero e proprio villaggio di Natale. L’iniziativa è stata presentata ieri mattina nella sala consiliare di Montopoli dal sindaco Giovanni Capecchi e dall’assessore Valerio Martinelli con Alessandro Simonelli e Luca Favilli di Confcommercio e per il Ccn di Capanne il presidente Maurizio Di Gioia, Lorenzo Vaglini e Marilena Gambale.

Il sindaco, Giovanni Capecchi, ha ufficializzato la decisione della giunta di allestire illuminazione di Natale nel centro e nelle frazioni. "Per fare festa e per riconoscere questo importante periodo dell’anno – ha detto Capecchi – Per fare in modo che i nostri centri siano più attraenti. Ringrazio Confcommercio per la collaborazione che in questi anni ha avuto sempre con la nostra amministrazione". L’assessore Martinelli è entrato nel dettaglio. "Quest’anno – ha detto – investiamo circa 60mila euro tra illuminazioni e contributi per le varie iniziative. In questi anni c’è stata grande collaborazione e sinergia con il sindaco che ringrazio per queste opportunità".

Sia Capecchi che Martinelli hanno sottolineato la collaborazione con Confcommercio che in questi anni ha attivato tre Ccn nel territorio comunale. "Il Natale per le attività è fondamentale – le parole di Simonelli e Favilli – Poterlo vivere con eventi, illuminazioni, paesi vivaci e vivi è importantissimo". Il Ccn di Capanne ha allestito una festa da mattina a sera. Domenica 26 novembre sarà possibile per i bambini scrivere le letterine a Babbo Natale con le richieste dei regali, ma anche portare doni a chi ha bisogno. E’ il "regalo sospeso" che i piccoli possono donare. Da mattina a sera eventi e iniziative nella piazza centrale di Capanne con mercatini, dolci, prodotti tipici, vin brulé, castagne e vino nuovo, cioccolata calda, casa degli elfi e tante altre belle iniziative.