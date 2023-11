E’ morto Picchi. Fu diacono e funzionario Dc

Anio Picchi, morto ieri all’età di 90 anni, ha saputo coniugare il mandato di marito e padre ricevuti nel matrimonio e la missione diaconale svolta nella sua Cenaia e nelle parrocchie contermini e in Diocesi. Anio è stato uno dei più autorevoli personaggi della vita religiosa e politica della provincia di Pisa del secolo scorso e dei primi anni del nuovo millennio. L’età avanzata negli ultimi anni l’ha costretto a ritirarsi dagli impegni pubblici, ma non dalla preghiera. La corona del rosario tra le mani (come nella foto sopra) è stato uno dei suoi segni distintivi. Vedovo da molti anni, padre premuroso di Stefano, Lucia e Brunella e nonno amorevole, Anio Picchi è stato il funzionario della Democrazia Cristiana provinciale fino all’anno 1994, quello della decisione romana di mettere fine alle vicende dello Scudocrociato. Funzionario nel vero senso della parola, ligio alle funzioni del suo lavoro e alle direttive ricevute.

Era il più anziano dei diaconi permanenti della diocesi di San Miniato. Ordinato il 12 dicembre del 1993 dal vescovo Edoardo Ricci, era stato assegnato alla parrocchia di Crespina e Cenaia. Insieme al diacono Giuseppe della parrocchia di Partino e al diacono Vittorio Scali di San Romano, Anio Picchi è stato tra i primi in diocesi a ricevere questa ordinazione che è l’ultimo passaggio prima di diventare sacerdoti, ma può essere riservata ai laici e agli sposati. A lungo presidente dell’Azione Cattolica diocesana, Anio Picchi è stato un punto di riferimento per il suo equilibrio e la sua pacatezza.

g.n.