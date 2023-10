E’ morto l’anziano investito. Grazie ai suo organi altre persone potranno continuare a vivere

BIENTINA

Nelle prime ore della notte di martedì i medici dell’ospedale di Cisanello non avevano dato speranze ai familiari. Fioravanti Bifari, investito nel tardo pomeriggio di martedì in via Pacini a Bientina, era in coma irreversibile. La famiglia ha autorizzato l’espianto degli organi e ieri pomeriggio, dopo le ore di osservazione previste dalla legge, è stata dichiarata la morte.

L’equipe del Cisanello ha espiantato gli organi – non è stato reso noto quali – e subito dopo la salma è stata trasferita alla medicina legale per l’autopsia. Il pensionato, residente a Bientina, padre di due figli, era stato investito mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali martedì sera di ritorno dalla Coop dove era andato a fare la spesa. Aveva un sacchetto in una mano e l’ombrello nell’altra. Stava piovendo forte quando Fioravanti si è incamminato sulle strisce pedonali di via Pacini.

Dall’incrocio vicino il conducente della Wolksvagen Fox – M.D., 44enne di Lajatico – aveva appena iniziato la manovra di ingresso sulla stessa via Pacini quando ha urtato contro il pedone che è caduto a terra. Un impatto non forte, la macchina era appena ripartita, ma fatale perché cadendo a terra il settantacinquenne ha picchiato la testa sull’asfalto procurandosi ferite e traumi irreversibili.

Subito soccorso dall’automobilista e poi dal personale del 118, Fioravanti Bifari ha subito perso conoscenza. Trasportato in ospedale a Pisa, la notte c’è stato l’aggravamento delle sue condizioni e ieri il decesso. La polizia locale di Bientina e Buti ha sequestrato l’auto. L’automobilista è indagato per omicidio stradale.

gabriele nuti