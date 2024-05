E’ morto il professor Caciagli. Pilastro della politologia italiana

E’ morto all’età di 86 anni Mario Caciagli, sanminiatese, professore emerito di scienze politiche dell’Università di Firenze. Considerato uno dei pilasti della politologia e tra i massimi esperti di culture politiche, elezioni, partiti e sistemi di partito in Europa, il politologo aveva insegnato anche a Padova e a Catania, ma anche all’estero. In molti, però, qui lo ricordano giovanissimo docente di storia e filosofia al liceo Marconi. Da lì è partito Caciagli orientando il suo lavoro in vari luoghi e, appunto, varie università. Il professor Caciagli è stato fra i fondatori della Società Italiana di Studi Elettorali e direttore della rivista "Quaderni dell’Osservatorio elettorale". Dal 2001 al 2007 è stato anche presidente dell’Istituto Gramsci Toscano. Appresa la notizia, il presidente del consiglio regionale della Toscana Antonio Mazzeo, a nome di tutta l’assemblea legislativa, ha ricordato come Caciagli "sia stato un pilastro della politologia e tra i massimi esperti di culture politiche". Il presidente ha anche sottolineato quanto "lo studioso sia stato instancabile animatore di tante iniziative scientifiche e di divulgazione, diventando punto di riferimento per gli studenti e per i colleghi più giovani". Molto vasta anche la bibliografia che lascia. A spiccare, in chiave locale, un saggio che come pochi altri ha saputo illuminare la conoscenza della cultura politica profonda della Toscana, "Addio alla provincia rossa": opera che, prendendo spunto da quattro serie di interviste realizzate fra il 1984 e il 2006 ad alcuni militanti del Pci del Mediovaldarno inferiore, ricostruisce albori, apogeo, declino dell’insediamento della cultura politica comunista in una delle zone più a sinistra della regione. Lascia la moglie, Maria Fancelli, germanista all’Università di Firenze, che ha insegnato in atenei in Italia e all’estero.

Carlo Baroni