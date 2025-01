E’ morto Fosco Zingoni. Storico commerciante

SANTA CROCEDopo cinque giorni di ricovero all’ospedale di Empoli si è spento Fosco Zinzoni. Aveva 95 anni e il 10 dicembre scorso aveva perso la moglie, Gigliola Andreini. Con Gigliola, Fosco aveva gestito per oltre mezzo secolo il negozio di mesticheria e ferramenta in via Leoni, nel pieno centro storico di Santa Croce. Negozio che ora viene portato avanti dal figlio Stefano. Zingoni, nel tempo, aveva anche scelto di evolvere la sua attività commerciale aprendo un’altra attività, sempre a Santa Croce, dedicata agli oggetti per la casa. Fosco lascia i figli Stefano e Luciano, le nuore e i nipoti. Il funerale è fissato per oggi, alle 14,30, nella chiesa Collegiata dove la salma verrà trtasportata dalla cappella del commiato del cimitero di via del Castellare dove è esposta da ieri.

Fosco Zingoni è stato uno dei commercianti più conosciuti e apprezzati di Santa Croce dove aveva aperto il negozio di ferramenta e meschicheria nel 1958. Riservatezza e competenza sono le due caratteristiche che vengono subito alla mente pensando a Fosco. Uomo mite, mai sopra le righe, disponibile con la clientela anche più esigente. Pochi giorni dopo la morte della moglie, Gigliola, Fosco si era sentito male ed era stato ricoverato all’ospedale di Empoli dove è deceduto dopo pochi giorni. Santa Croce perde un’altra colonna del commercio.