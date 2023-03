E’ “Mariposa“ l’opera di Bocelli per il “Silenzio“

LAJATICO

Il 27 e 29 luglio ecco la diciottesima edizione del Teatro del Silenzio dal titolo Mariposa, l’esclusivo evento sotto la direzione artistica di Alberto Bartalini, che ogni anno prende vita sulle colline natie del Maestro Andrea Bocelli. City Sound & Events festeggia il pieno rilancio di uno spettacolo assurto a imperdibile tradizione artistica e culturale: una realtà virtuosa italiana, ovunque amata ed attesa. Si rinnova il sodalizio tra il Teatro del Silenzio di Andrea Bocelli e la Galleria d’Arte Contini di Venezia e Cortina: l’attesa performance del tenore dialogherà con l’opera dello scultore di fama internazionale Pablo Atchugarry. Sul palcoscenico dominerà Mariposa de la Vida, raffinata scultura in acciaio. "È un’emozione insolita e potente, verificare ogni volta come molte migliaia di persone, mosse dal desiderio di condividere un’esperienza di buona musica e di bellezza, convergano da tutto il mondo proprio qui, nella mia piccola Lajatico, in questa conca naturale che il giorno dopo sarà restituita alla natura". Così, il maestro Bocelli, il quale ha inoltre sottolineato come "ciò che si prova nelle performance dal vivo, sulla ribalta ma anche in platea, per intensità e qualità, per lo scambio d’energia che s’innesca, non è surrogabile nel mondo virtuale. L’edizione 2022 ci ha confermato quanto abbiamo bisogno di ritrovarci. È un privilegio poter dare fin d’oggi appuntamento per il 27 e 29 luglio, nella certezza di vivere insieme una serata di grandi emozioni. Se gli spettatori torneranno a casa col sorriso sulle labbra, allora sarò un uomo appagato, perché avrò raggiunto il mio scopo".