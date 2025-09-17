È il momento dei Dialoghi di fine estate. "Antipasto di Ponte di parole"

PONTEDERAAl via sabato 20 settembre “Dialoghi di fine estate“ con un doppio appuntamento alla biblioteca Gronchi di Pontedera. Alle ore 17 nella biblioteca dei ragazzi spazio a letture e creatività per bambini dai 7 ai 12 anni, mentre alla stessa ora chi vorrà potrà incontrare gratuitamente la Tiktoker Valentina Ghetti, per scoprire i segreti di questo mestiere e tutto ciò che ruota attorno al mondo dei social network. Dal 20 al 30 settembre sono 12 gli appuntamenti in programma per quanto riguarda il cartellone ‘Dialoghi di fine estate’, organizzato dal Comune con Arci, la biblioteca Gronchi e la Fondazione Pontedera per la Cultura. "Abbiamo voluto organizzare una serie di incontri, interventi, riflessione per fidelizzare in qualche modo il pubblico e far diventare Ponte di Parole lo sbocco naturale di tutti questi stimoli e sollecitazioni che arrivano nel corso dell’anno – spiega Simone Maioli, tra gli organizzatori – ci piaceva sfruttare la cornice estiva di fine estate pontederese per creare una sorta di antipasto di Ponte di Parole. Come sempre successo fino ad ora abbiamo incontrato la grande disponibilità di tutti gli amici che poi ci accompagneranno nel primavera del 2026. Anche in questo cartellone di appuntamenti sarà protagonista il libro, la parola e in questo caso il dialogo. Anche attraverso strumenti, mezzi, canali meno tradizionali. È il caso del primo appuntamento con una tiktoker per capire come si rapportano tra loro i giovani di oggi". Nel cartellone anche l’apertura autunnale del Cineclub Agorà, con l’appuntamento per mercoledì 24 settembre alle ore 21.30 con la proiezione del documentario su Patrizia Cavalli ‘Le mie poesie non cambieranno il mondo’ di Annalena Benini e Francesco Piccolo.Quattro appuntamenti poi in Villa Crastan, il martedì 23 settembre, giovedì 25 settembre, venerdì 26 settembre e martedì 30 settembre rispettivamente con gli autori Anna Mallamo, Eugenio Cardi, Carmela Scotti e Loredana Cornero. Mercoledì 24 settembre alle ore 17.30 Paolo Marcini presenta ‘Racconti di Marco Celati’ mentre Dialoghi di fine estate farà tappa anche nelle scuole quando venerdì 26 settembre alle 10 gli studenti dell’Ipsia Pacinotti incontreranno Eugenio Cardi.l.b.