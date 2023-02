E il calzaturiero ritrova il sorriso La scarpa spinta da export e griffe

Un quadro positivo che delinea una situazione in ripresa. ll comparto calzaturiero ha chisuo l’anno appena concluso superando la crisi del biennio pandemico. Il fatturato sale del 14% rispetto al 2021), recuperando i livelli 2019, rinvigorito dalla performance dell’export (+23,3% in valore), trainato dalle griffe del lusso. È la fotografia del settore scattata dal Centro Studi di Confindustria Moda per Assocalzaturifici presentata a Micam, la più importante fiera del comparto in corso fino a giovedì a Fiera Milano Rho alla quale sono presenti molte aziende del settore della nostra zona e della Toscana: a livello regionale crescono gli addetti +188 (+1,4%: una prima inversione di tendenza, dopo le pesanti flessioni dei due anni precedenti, in cui erano andati persi oltre 1.500 posti di lavoro) e si registra una sgnificativa contrazione della cassa integrazione del -90,4%. Sul fronte dell’export, nei primi nove mesi del 2022 il quadro o posotivo : Svizzera (+13,8%), Usa (+77,9%), Francia (+31,7%), Paesi Bassi (+41,9%) e Germania (+5,4%). In flessione, come prevedibile, l’export verso Russia (-45%) e Ucraina (-55,5%). Sullo scenario nazionale interviene Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici, secondo cui dati di preconsuntivo 2022 elaborati risultano positivamente orientati, ma descrivono un orizzonte non privo di insidie e difficoltà per le imprese del settore: "Sebbene il quadro di insieme sia incoraggiante, dopo un biennio complesso, ci sono alcune indicazioni meno confortanti. In primis la disomogeneità della ripresa (2 imprese su 5 non hanno ancora ripianato il gap col 2019 e parecchie non sono riuscite a superare la crisi, cessando l’attività) e poi le conseguenze delle dinamiche inflattive sugli utili delle aziende". "L’anno che doveva segnare la piena ripartenza ha sì registrato il proseguimento del recupero della domanda, ma è stato penalizzato dal perdurare dei costi elevati delle materie prime, che dopo la fiammata di fine 2020 non hanno dato segni tangibili di ribassamento, e dai picchi record nei prezzi degli energetici, con un’inflazione mai così alta in Italia dal 1985 – aggiunge –. A ciò si è aggiunto lo scoppio di un conflitto di cui ancora oggi non si vede la fine, in un’area da sempre tra i maggiori clienti di alcuni distretti calzaturieri". Sul versante interno, gli acquisti delle famiglie hanno evidenziato variazioni contenute (+6,7% in quantità e +9,6% in spesa) ma comunque positive.

Carlo Baroni