E’ bagarre sulla sanità Consiglio comunale aperto Scontro sulla convocazione

di Ilenia Pistolesi

VOLTERRA

La Coalizione Civica si affretta a rendere pubblica la data del consiglio comunale aperto sulla sanità: a detta del gruppo che è unione delle liste Per Volterra e Upv, sarà il 30 giugno il giorno dell’assise richiesta dalle minoranze consiliari. Ma il sindaco Giacomo Santi frena l’annuncio. "La non meglio identificata Colazione civica, ancora una volta, usa mezzucci irrispettosi del ruolo e del senso che si deve avere delle istituzioni democratiche, si arroga il diritto, con una propaganda di basso livello, di dare una notizia che, in realtà, notizia non è - non usa mezze parole, il sindaco - il consiglio comunale aperto, come più volte ribadito, sarà convocato una volta ottenuta la disponibilità da parte della Asl e della Regione Toscana e, soprattutto, a seguito delle decisioni che verranno assunte dai gruppi consiliari nella conferenza dei capigruppo indetta per domani (oggi per chi legge, ndr). La convocazione del consiglio comunale avverrà successivamente. Fornire notizie sulla base di presunte illazioni e non rispettare le sedi istituzionali deputate a assumere le decisioni, dimostra la totale assenza di rispetto delle istituzioni di cui si fa parte. Da chi ha ormai scelto di stare più sui media che nei consigli comunali e nelle commissioni, altro non ci potevamo aspettare".

La data ufficiale del consiglio comunale aperto non dovrebbe farsi attendere. "Non ho mai fatto ostruzionismo rispetto alla convocazione di un consiglio comunale aperto sulla sanità - prosegue il sindaco - quindi le dichiarazioni ripetute nelle scorse settimane dai gruppi di minoranza devono essere inquadrate come falcate da campagna elettorale. Serve la disponibilità di Asl e Regione e, come dimostra il passato, non mi sono mai tirato indietro rispetto alla convocazione di un consiglio aperto La sanità post Covid è un garbuglio, un sistema completamente da riorganizzare. Perché i problemi sono ovunque e riguardano soprattutto le difficoltà nelle carenze di personale, fatto che inevitabilmente si riverbera nei servizi. Il problema, se non lo si è ancora compreso, è nazionale. Non solamente volterrano. E fino a ora nessun governo ha risolto la questione. Questo non vuol dire ‘fregarsene’, come dice l’opposizione, ma guardare in faccia la realtà dei fatti".