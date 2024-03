E’ alto il rischio di alluvioni. Un problema di cui parlare

L’alluvione è un allagamento causato dallo straripamento dei fiumi e dalle piogge torrenziali. Le alluvioni sono fenomeni naturali che avvengono nelle piane alluvionali o nelle aree di unione dei fiumi. Questi fenomeni sono ricorrenti e si manifestano in modo regolare, ma di norma si ripetono con continuità a intervalli di tempo piuttosto lunghi perché da un punto di vista ambientale contribuiscono al modellamento del territorio.

Le inondazioni possono essere causate da piene ma possono derivare anche da altre fonti, come le piogge intense. Un’alluvione può causare danni alle infrastrutture e alle reti di comunicazioni, causando l’isolamento delle aree. Così, si possono distruggere o danneggiare gravemente abitazioni, edifici, impianti industriali, veicoli e altre proprietà.

Le alluvioni possono causare la perdita di vite umane. Per difenderci da questi eventi, possiamo costruire opere per evitare che il fiume esondi: alzare gli argini, scavare il letto del fiume, costruire dighe vicino a zone a rischio o alzare quelle già costruite.

Quando ci si trova davanti a un’alluvione è necessario proteggere con sacchetti di sabbia i locali o le case che si trovano al pian terreno, chiudere porte di cantine, seminterrati o garage. Per non ritrovarsi in pericolo, inoltre, è importante raggiungere rapidamente l’area più elevata senza usare l’ascensore perché si potrebbe bloccare, evitando di dirigersi verso pendii o scarpate artificiali che potrebbero franare.

In caso di allagamenti, si consiglia di allontanarsi dalla zona interessata e di mettersi in salvo, perché l’acqua potrebbe trascinare cose o persone.

Nel nostro territorio, le alluvioni sono piuttosto frequenti e spesso hanno esiti disastrosi. L’episodio più famoso è sicuramente l’alluvione del novembre 1966. Tutti ne hanno sentito parlare, anche noi più giovani. I nonni, infatti, la ricordano ancora. L’acqua dell’Arno straripò causando danni incredibili: a Pisa, il ponte Solferino crollò, a Firenze e in provincia morirono almeno trentacinque persone. Nel vicino comune di Santa Maria a Monte, tra Ponticelli e San Donato, l’Arno ruppe l’argine e due persone morirono.

Le scarpate rimasero allagate per giorni, e i soccorsi arrivarono in ritardo e con grandi difficoltà. Molte persone restarono bloccate sui tetti per giornate intere senza cibo e acqua. L’incubo delle alluvioni è tornato nel novembre dell’anno scorso.

A Pontedera, le piogge torrenziali hanno causato danni e allagamenti. Per fortuna, gli argini dell’Era e dell’Arno hanno resistito. E il pericolo è rientrato.