E al Cattaneo e al Marconi saranno in 228

SAN MINIATO

Nei due istituti superiori di San Miniato (il liceo Marconi e il tecnico Cattaneo) sono 228 le studentesse e gli studenti che da domani saranno alla prova dell’esame di maturità. Nove (8 al Cattaneo e 1 al Marconi) non sono stati ammessi. Vediamo il dettaglio.

Al Cattaneo, diretto dal professor Salvatore Picerno, hanno frequentato le sei quinte in 108 (30 Turismo, 44 Amministrazione finanza e marketing, 31 al Chimico). Sosterranno la maturità in 100 (28 al Turismo, 40 Amministrazione finanza e marketing, 29 al Chimico). "C’è da precisare che il 50% dei non ammessi presentava un elevato numero di assenze avendo superato il limite massimo", la precisazione del preside Picerno.

Al liceo Marconi su sei quinte (due dello Scientifico Scienze applicate, due dell’Economico sociale, una dello Scientifico tradizionale e una del Linguistico) per 129 studenti, uno non è stato ammesso. La dirigente, Giovanna Maria Saba, fornisce anche il dato totale su promozionio e bocciature. "Su una popolazione di 700 studenti – dice – 8 i non ammessi, 100 con sospensione di giudizio. La popolazione scolastica è in crescita e le richieste di iscrizione nella nostra scuola sono costanti".