Duello tra Comune e commercianti "Il progetto Ztl non è da buttare"

"Non si può buttare al vento un lavoro così importante, e che sta dando i suoi frutti". Il sindaco Simone Giglioli ribatte ancora ai commercianti ed a Confcommercio sull’esito della sperimentazione della Ztl con varchi elettronici e su quelle che dovranno e potranno essere le prospettive future. Il primo cittadino cerca un altro approccio – dopo le dure critiche che hanno parlato di fallimento del progetto (anche in ragione delle troppe multe) – ad un tema delicato, ma anche strategico per la città e quelle che sono le prospettive in termini di valorizzazione, spinta al turismo e qualità delle vita dei cittadini. "Ho detto subito ai commercianti che ce ci sono correttivi da apportare noi siamo qui, aspettiamo proposte, non abbiamo alcun problema a sederci ad un tavolo e parlarne – prosegue Giglioli –.Ma dire si spegne tutto, si fa come se questo lavoro non fosse mai stato fatto, non è un livello di ragionamento che m’interessa. No, così non ci sto". Tuttavia tra le parti ci sarà presto un confronto. "Incontreremo a breve i dirigenti di Confcommercio per fare il punto su tante cose e, se sarà necessario, parleremo anche della Ztl senza problemi – prosegue Giglioli –. Abbiamo intenzione anche di fare un incontro direttamente con i commercianti, ma aspettiamo che questi abbiamo proceduto al rinnovo del Ccn le cui cariche, mi risulta, siano in scadenza. Ripeto: massimo disponibilità al confronto, purché costruttivo e finalizzato a migliorare ancora".

La ztl con vachi elettronici resta attiva il sabato dalle 20 alle 5 e i festivi dalle 14 alle 5 fino al 30 aprile. Tutto cambierà dal primo maggio. Fino 30 settembre i varchi saranno accesi tutti i giorni feriali dalle 20 alle 5, i festivi dalle 14 alle 5. In estate parte il traffico limitato anche nella zona B della città dal 20 giugno al 31 luglio tutti i giorni dalle 20 all’una, e interesserà oltre a via IV Novembre, via Guicciardini , via Ser Ridolfo, Piazza del Popolo, via Conti, anche Corso Garibaldi, viale XXIV maggio, via Don Minzoni , Piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, Piazza del Duomo, Piazza Mazzini, via Rondoni e via De’ Mangiadori.

C. B.