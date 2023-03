Duello tra Comune e commercianti "Giù le mani dalla Ztl e dai varchi Non allontanano i turisti dalla città"

di Carlo Baroni

Il centro storico resta terreno di scontro. Lasciare accesi, o spegnere, i varchi della Ztl? Commercianti e Comune, si sa, sono distanti. Confcommercio è stata chiara: se il sindaco va avanti senza ascoltare le lamentele degli imprenditori si farà carico delle conseguenze. E’ stata questa l’ultima freccia lanciata contro la giunta Giglioli. L’amministrazione cos’ha intenzione di fare? Si troverà un punto d’incontro? Abbiamo rivolto questi interrogativi al primo cittadino.

Sindaco come risolvere questa diatriba?

"Noi abbiamo già risposto ai commercianti. Non trovo molto da aggiungere, se non il fatto che per tenere in piedi la Ztl regolata da varchi elettronici, le ragioni ci sono sempre tutte".

Però i commercianti lamentano cali di lavoro per le loro attività.

"Noi abbiamo in mano i dati dell’incasso dei parcheggi e questi ci dicono che l’afflusso di visitatori c’è. I numeri sono perfettamente in linea con gli anni passati. E, cosa da tenere assolutamente in considerazione, è anche il fatto che ora siamo in bassa stagione, questi sono i mesi più “calmi“ per la città: una bassa stagione che, peraltro, per San Miniato dura poco. E che siamo in bassa stagione ce lo prova il fatto, anche, che molti esercizi commerciali proprio in questo periodo scelgono di fare le ferie. Dopo Pasqua le cose cambiano".

Confcommercio ha sottolineato che molti negozi segnalano cali di afflusso perché la gente ha paura di prendere le multe. Non è così?

"Le multe ci sono, vengono fatte. Siamo a circa cento sanzioni ogni fine settimana. Ma la nostra Ztl non è diversa a quelle di altre località. Mi sembra che la gente continui ad andare a Empoli come a Fucecchio, a Pisa come a Firenze. Eppure anche in queste località i varchi elettronici sono accesi e se violi la zona a traffico limitato torni a casa con una bella multa. Non capisco perché San Miniato, anche in questo caso, dovrebbe fare storia a sé".

Qualche raggiuntamento, tuttavia, ne converrà, c’è comunque da farlo. O va tutto bene così?

"Ma l’ho detto e ridetto fino a venirmi a noi. Se ci sono delle proposte, dei correttivi da apportare, noi siamo qui. Problemi insormontabili non ci sono: basta che non si parli di mandare tutto a monte. Non se ne parla".