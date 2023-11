"Due minuti di silenzio a scuola per Giulia"

"Visti i fatti tragici che riguardano una giovane ragazza, ennesima vittima di ingiustificabile violenza, Giulia Cecchetin, chiedo a tutto il personale scolastico di osservare 2 minuti di silenzio". E’ la richiesta del preside di Castelfranco Sandro Sodini arrivata ieri dopo il tragico epilogo che ha segnato l’ennesimo femminicidio. "So che è un gesto che purtroppo poco può fare – sottolinea il preside – ma spero sia un silenzio che spinga tutti e tutte noi come comunità educante a costruire percorsi concreti indirizzati all’ educazione al rispetto, all’ affettività e alla sessualità. Sono anche consapevole che la scuola è parte di un sistema e qui sta il nodo più importante: il ruolo della famiglia. Occorre ripensare seriamente l’educazione nei suoi termini più importanti, far crescere le nuove generazioni in una cultura che non sia ancora dominata da prototipi inadeguati e che si colorano di sangue".