Due Medaglie per i Piazzaioli a Capannoli: Daniela Cesare e Sirio Basconi

Doppio premio alla pizzeria La Bella Roma di Capannoli. Daniela Cesare ha ottenuto il secondo posto al Campionato italiano "Pizza in tour" per la categoria impasti alternativi, mentre il nipote Sirio Basconi il terzo piazzamento per la pizza gourmet. "Ce l’abbiamo messa tutta – racconta Daniela che insieme alle sorelle Stefania e Simona dirige la pizzeria –. È stata una bellissima esperienza partecipare. Per noi era la prima volta ma abbiamo deciso di provarci perché da quando abbiamo aperto, ad aprile 2020, non abbiamo mai smesso di imparare e di formarci". Una sfida quella della pizzeria la Bella Roma che comincia in pieno covid con una scelta drastica. "Facevo un altro lavoro – racconta – ma ho sempre avuto un grande amore per la cucina. A un certo punto, incoraggiata da mio padre, ho deciso di cambiare vita e dedicarmi a ciò che amo. Da quel momento abbiamo fatto molta strada e andiamo avanti consapevoli che molta ce ne sia ancora da fare. Abbiamo gareggiato anche per mio padre, morto ad aprile, queste vittorie sono dedicate a lui". Pizza in tour è un campionato che si svolge a tappe in varie città italiane e che comprende diverse categorie.

"Nel nostro locale – spiega – diamo moltissima importanza alla scelta degli ingredienti, una ricerca spasmodica che parte dalla farina per arrivare fino ai condimenti. Una caratteristica che ci accompagna fin dall’apertura, quando in pieno Covid abbiamo cercato di portare nelle case dei nostri clienti sapori buoni, fuori dal comune. I gusti delle pizze che hanno vinto? Nei prossimi giorni saranno inserite come fuori menù. Sono felice di aver condiviso l’esperienza della gara insieme a mio nipote di 19 anni che negli ultimi tempi ci sta dando davvero una grande mano".