Due incendi "Più controlli sul territorio"

"Aumenteremo i controlli della polizia municipale e invitiamo i cittadini a segnalare ogni movimento che possa risultare sospetto". Sono le parole del sindaco di Fauglia Alberto Lenzi dopo un altro incendio che si è divorato 13 ettari di bosco. Pochi giorni prima, un’altro rogo, aveva interessato altre 10 ettari di boscaglia. "Anche dopo essersi confrontati con le forze dell’ordine – aggiunge Lenzi – tendiamo ad escludere che possa essersi trattato, in entrambi i casi, di autocombustione. In particolare il secondo incendio è arrivato molto vicino ad un’abitazione". "Del resto è impossibile – conclude Lenzi – avere telecamere o foto trappole in un territorio così vasto e coprire con occhi elettroni anche le zone di bosco. Però in paese c’è grande preoccupazione per il susseguirsi di incendi. Anche per questo faremo molti più controlli".