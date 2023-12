Due furti in un’ora. Arrestati ladri di auto

PONSACCO

Due ladri di auto sono stati arrestati dai carabinieri a Ponsacco. Si tratta di due giovani nordafricani – di 24 e 22 anni – domiciliati nella stessa cittadina del mobile. Le due vetture – una Citroen C3 e una Mercedes Classe A – sono state recuperate dagli stessi militari dell’Arma e restituite ai legittimi proprietari. I due arrestati, dopo alcune ore trascorse nella camera di sicurezza della caserma della compagnia di Pontedera, sono stati accompagnati in tribunale a Pisa su disposizione del magistrato di turno in Procura per l’udienza con rito direttissimo al termine del quale il giudice ha convalidato i due arresti disposto per entrambi l’obbligo di firma in caserma a Ponsacco tre volte alla settimana.

Nella notte tra lunedì e ieri un cittadino di Ponsacco ha notato due persone che stavano aprendo la Citroen C3 e velocemente, con evidente fare delinquenziale, si sono dati alla fuga. L’uomo ha cercato di attrarre l’attenzione dei ladri per far capire loro di averli visti. Così i due, dopo aver cercato la fuga, hanno fermato la macchina e sono scappati a piedi. Il ponsacchino che li aveva visti ha avvertito i carabinieri. Dalla centrale della compagnia di Pontedera è stata inviata a Ponsacco la pattuglia del nucleo radiomobile che ha recuperato la C3 e riconsegnata al proprietario.

La pattuglia dell’Arma è rimasta sul territorio di Ponsacco per continuare a controllare e presidiare la zona. E dopo circa un’ora, intorno alle 3, ha notato due persone che stavano portando via una Mercedes Classe A. Uno dei due era già riuscito a entrare mentre l’altro era fuori, in piedi, a fare da palo. Quando hanno visto i carabinieri i due hanno cercato di scappare, ma i militari sono stati veloci a fermarli e arrestarli. Le indagini dei carabinieri hanno consentito di attribuire ai due entrambi i furti.

gabriele nuti