"Due ciclopiste per far diventare la città uno snodo importante"

PONTEDERA

L’aumento del costo dei materiali edili ha bloccato tanti cantieri, tra questi quello per la realizzazione della ciclopista dell’Arno che attraversa tutta Pontedera, e che una volta completata collegherà il monte Falterona, dove sorge l’Arno, a Marina di Pisa, dove entra nel mare, attraversando 57 comuni. A Pontedera alcuni tratti, come quello al Chiesino, sono già stati completati mentre altri erano da completare prima che l’impennata dei prezzi dei materiali non mettesse in difficoltà le ditte.

Adesso è stata trovata una quadra e un accordo con la ditta che è tornata a lavoro. È stato allargato il marciapiede lato sud a Pietroconti. Per evitare di togliere parcheggi la ciclopista sarà in sede mista, con il marciapiede percorribile sia a piedi che in bicicletta. E con la carreggiata ristretta per far rallentare le auto, con il nuovo limite di 30 kmh. Quindi i lavori proseguono nel tratto dal parco fluviale de La Rotta fino al confine con Montopoli, per circa 2 km di pista. Successivamente si dovrà completare il trattato davanti la farmacia de La Rotta e realizzare un nuovo tratto lungo piazza dei pullman (per collegare la già esistente pista ciclabile alla stazione).

Nel frattempo è stata affidata la progettazione definitiva della Greenway, la nuova ciclovia che nascerà sul tratto dell’ex ferrovia e che collegherà Lucca a Pontedera, precisamente fino al Chiesino.

"Pontedera con la ciclopista e Greenway – conclude l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli – diventerà snodo fondamentale per il traffico ciclopedonale di tutta la Toscana ovest". Un crocevia che avrà sicuramente ricadute positive in termini di presenze turistiche e un’occasione quindi per le attività ricettive e di ristorazione.

Luca Bongianni