Due cantieri al traguardo Riaperta via Del Bravo E sistemata via Pruneta

Dopo due mesi si torna alla normalità in centro storico a San Miniato. Solo un ultima manciata di giorni con senso alternato per consentire alcuni allacci E’ stata riaperta al traffico via Del Bravo. Inoltre, appunto, per un paio di settimane – questo da cronoprogramma – sarà realizzato un senso unico alternato, regolato da un semaforo, dal civico 10 di viale Matteotti all’intersezione con via Rondoni compresa. Sarà installato il divieto di sosta sui primi tre stalli di viale Matteotti riservati ai ciclomotori ️ e verranno ripristinati il senso unico e gli stalli in via de’ Mangiadori e gli stalli in via Rondoni.

Si è concluso il grosso dei lavori della società Acque Spasulla conduttura dell’acqua in via Del Bravo. Un cantiere che ha interessato circa 100 metri di collegamento sotto il lastricato in pietra e portato avanti in due lotti per ridurre al massimo l’impatto sulla viabilità, considerata l’importanza del tratto stradale coinvolto dall’intervento. Il cantiere, ha interessato l’intersezione tra via Del Bravo e via Matteotti, all’incrocio con via Rondoni. A causa del repentino peggioramento delle condizioni della condotta, infatti, nel corso degli ultimi mesi, lungo questo tratto, si erano verificati una serie di guasti e l’acqua fuoriuscita, non trovando sbocco sulla superficie per la pavimentazione in pietra, ha provocato una serie di infiltrazioni in alcune cantine interrate delle abitazioni ubicate lungo la strada. Da qui la necessità di intervenire velocemente.

"Un cantiere – spiega il sindaco Simone Giglioli – che è stato complesso, ma che ha rispettato al massimo il programma stabilito. Questo era assolutamente importante visto il ruolo della strada che è strategica per il raggiungimento dell’ospedale, della casa di riposo e per il collegamento del quartiere Scioa con il resto del centro storico". "Restano da fare gli ultimi allacci – conclude l’assessore ai lavori pubblici Marzia Fattori – ma per questi è sufficiente il senso unico alternato. Inoltre abbiamo un latro cantiere in chiusura sul nostro territorio ed è quello per la sistemazione di via Pruneta: rifacimento della rotatoria e di parte della strada, Mancano davvero pochi giorni, un ultimo ritocco alla strada e quest’opera sarà conclusa". Si è trattato di un cantiere da mezzo milione di euro.

Carlo Baroni