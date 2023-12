Due bandi per nuove attività commerciali e sostegno alle esistenti

"Il recupero dei centri storici passa sicuramente dallo sviluppo delle attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio. Queste, oltre a rivitalizzarlo, promuovono il benessere dei cittadini per la presenza di attività che rispondono alle loro esigenze e sono vicine". Sono le parole della sindaca di Santa Maria a Monte, Manuela Del Grande (nella foto), che annuncia il proseguimento dei bandi presenta per l’apertura di nuove attività e il sostegno a quelle esistenti nel centro storico. "L’amministrazione comunale – spiega Del Grande – prosegue il suo percorso di valorizzazione e riqualificazione dei centri storici con la pubblicazione di due nuovi bandi rivolti alle attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio. Un bando riguarda l’apertura di nuove attività al fine di rivitalizzare il centro storico di Santa Maria a Monte, con un occhio di riguardo al decoro dello stesso. L’altro bando vuole essere un incentivo per gli operatori economici che, credendoci fermamente, hanno già aperto la propria attività nel centro storico, al fine di aiutarli a mantenere l’attività".