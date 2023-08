Droga nell’auto Scatta la denuncia

Alla fine è scattata la denuncia al termine di tutti gli approfondimenti. I Carabinieri della stazione di Pontedera hanno denunciato in stato di libertà una persona, per detenzione ai fini di spaccio di marijuana. E’ successo in città nella giornata di ferragosto, quando i militari, impegnati in un servizio di contrasto ai fenomeni di microcriminalità e di degrado urbano, hanno controllato un soggetto, sorpreso in possesso di una sigaretta artigianale, confezionata con sostanza stupefacente e parzialmente consumata. I successivi accertamenti dei carabinieri, estesi anche sul veicolo nella sua disponibilità, hanno permesso ai militari l’ulteriore rinvenimento e sequestro di marijuana, per oltre 50 grammi. All’esito degli accertamenti è scattato il deferimento del soggetto, in stato di libertà della persona, all’autorità giudiziaria di Pisa.