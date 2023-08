Droga nel sague Motociclista nei guai

Un motociclista, protagonista di un tamponamento nel Comune di Montescudaio, lungo la Sp 29, che era stato soccorso durante un incidente stradale avvenuto settimane fa. Ma a distanza di tempo, ecco che scatta un’indagine da parte della compagnia dei carabinieri di Volterra e per il centauro parte una denuncia. Gli accertamenti successivi l’incidente di qualche settimana fa hanno infatti consentito di evidenziare l’assunzione di sostanze, cocaina nella fattispecie, da parte del motociclista coinvolto nel tamponamento. I test hanno riguardato tutti i conducenti coinvolti nell’incidente, ma l’unico a risultare positivo all’uso di sostanze stupefacenti è stato il motociclista, un 50enne residente nella zona. Motivo per cui è scattata non solo la revoca della patente, ma anche la confisca del mezzo guidato.