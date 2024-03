Droga nascosta in cassaforte. Giovane arrestato

CHIANNI

La droga nascosta nella cassaforte in camera da letto. I carabinieri della stazione di Chianni e della compagnia di San Miniato, con l’ausilio del nucleo cinofili di San Rossore e dei colleghi della stazione di Terricciola, l’hanno scovata nel corso di una perquisizione nella casa di un giovane che è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Lo stupefacente rinvenuto nella disponibilità del giovane spacciatore, due panetti da 100 grammi ciascuno di hashish, è stato trovato nella cassaforte dove il giovane l’aveva occultato pensando evidentemente che nessuno lo trovasse. In camera sono stati trovati altri 3 grammi di hashish e 3 grammi di marijuana, oltre a due telefoni cellulari, un grinder (attrezzo per tritare la droga) e a vari ritagli utilizzati per il confezionamento in dosi della sostanza stupefacente.

Il giovane è stato fermato e portato in caserma per essere sottoposto a tutti gli accertamenti del caso e poi posto agli arresti domiciliari. Ieri mattina in tribunale si è svolta l’udienza per direttissima al termine della quale il giudice ha convalidato l’arresto e disposto l’obbligo di firma.