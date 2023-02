"Droga? La linea proibizionista non funziona Ai ragazzi il ‘no’ categorico non può bastare"

di Sarah Esposito

PONTEDERA

I giovani e le dipendenze. È questo il tema di un botta e risposta a distanza tra il presidente dell’associazione ’Fuori del Tunnel’ Riccardo Pasquinucci e l’assessora alle politiche sociali del Comune di Pontedera Carla Cocilova. "Il tema delle dipendenze nei giovani e nei giovanissimi – risponde l’assessora – deve senz’altro essere considerato una priorità e deve essere affrontato attraverso politiche e pratiche integrate che lavorino da un lato sul tema dell’approfondimento, in un’ottica di prevenzione e dall’altro sulla riduzione del danno. Di sicuro non può funzionare una linea esclusivamente proibizionista, che mette sullo stesso piano tutte le tipologie di sostanze: dal punto di vista strategico ed educativo sarebbe con molta probabilità un fallimento".

Dalla richiesta di attivare un percorso comune per arrivare ai ragazzi delle scuole, l’argomento si sposta al contenuto dell’informazione da dare. "Credo che l’approccio giusto – continua – sia l’analisi del panorama di droghe presenti oggi, spiegare i rischi e capire le motivazioni che spingono i giovani al consumo di stupefacenti. Dobbiamo andare oltre i ’no’ categorici, altrimenti falliamo. Meglio concentrarsi su un’analisi del fenomeno nella sua complessità". Il presidente Pasquinucci, dalle colonne di questo giornale, ha rivolto un appello affinché associazioni e Comune possano fare squadra nella lotta alle dipendenze. "Sono convinta – prosegue – che le associazioni e gli enti del terzo settore possano svolgere un ruolo importante, anche propositivo e di progettazione, ma che parta da interlocuzioni radicate con tutti i soggetti che sul territorio si occupano di un tema così delicato. Così come sono fondamentali le sollecitazioni e le critiche costruttive, ma aspettare che sia sempre l’amministrazione a chiamare è un atteggiamento che sempre più spesso riscontriamo, così come pensare che l’ennesimo articolo di giornale possa risolvere una mancanza".

Centrale diventa il coordinamento tra tutte le realtà che si occupano del tema. "Credo sia necessario – conclude l’assessora – avere sempre un dialogo franco, a cui non ci sottraiamo mai, nel rispetto dei ruoli e degli impegni di ognuno e ribadisco, come credo che molti sappiano, che il mio telefono è sempre acceso e la porta sempre aperta per un confronto e per progettare interventi per il benessere della nostra comunità". Nelle richieste di Pasquinucci si legge anche la pretesa di maggiore impegno da parte dell’amministrazione a lavorare sulla prevenzione e sull’informazione, soprattutto nelle scuole. Progetti e modalità tutti da costruire che aprono una riflessione anche sull’approccio da utilizzare con i più giovani.