"Dream Games". Il libro di Mamoli

Appuntamento di rilievo per gli amanti del basket: sabato 27 gennaio a partire dalle 21, Alessandro Mamoli, voce e volto di Sky per l’Nba in Italia, sarà presente a Calcinaia per una serata dedicata al suo libro "Dream Games" pubblicato di recente dalla Rizzoli.

L’evento, patrocinato dalla Fip Toscana e dal Comune di Calcinaia, è stato organizzato dal Basket Calcinaia in collaborazione con Alessandro Mamoli, la casa editrice Rizzoli e la libreria Ghibellina di Pisa. Il Basket Calcinaia è onorato di ospitare Mamoli, ex cestista nell’Olimpia Milano.