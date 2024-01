Dramma, l’archivio sarà digitalizzato

Il Cda della Fondazione Dramma Popolare di San Miniato – guidata da Marzio Gabbanini – è già in cammino verso la Festa del Teatro del 2024: sono queste le settimane nella quali vengono fatte le scelte sul testo che sarà elevato all’onore della scena sacra di piazza Duomo, facendone il prossimo Dramma Popolare. Il consiglio si sta confrontando sulle tematiche da proporre e che saranno il filo conduttore di tutta la festa che prevede lo spettacolo principale ed un cartellone di eventi collaterali, sempre di alto livello. Intanto nella sede della Fondazione è iniziata un’importante operazione: la digitalizzazione dell’ archivio storico del Dramma: lettere, documenti, copioni, verbali, immagini, bozzetti e volumi dal 1947 – anno in cui nacque il Teatro del Cielo – fino ad oggi. Un archivio che racconta capitoli impoitanti della storia del teatro italiano e, in particolare, della drammaturgia dello spirito. La Fondazione Idp, infatti, nei mesi scorsi, nell’ambito dei fondi per i settori culturali e creativi per l’innovazione e la transizione digitale ha ottenuto un importante contributo per la digitalizzazione dell’archivio. Ora nella sede c’è anche l’apposito scanner per effettuare le operazioni. Inoltre, di recente, il Dramma è entrato nell’associazione Associazione delle istituzioni di cultura italiane che riunisce fondazioni e istituti culturali di grande prestigio e consolidata attività.