Dracula Day. L’Halloween solidale

Zucche, scheletri e ovviamente "vampiri in cerca di sangue" saranno i grandi protagonisti del Dracula Day, l’evento organizzato per martedì 31 ottobre dai centri trasfusionali di Volterra e Pontedera. I"" nostri centri – dice Fabrizio Niglio, direttore dell’area medicina trasfusionale della Asl Nord Ovest – saranno "mostruosamente aperti" con una speciale ambientazione a tema Halloween. Tra maschere, sorprese e colori accoglieremo con allegria e professionalità tutti i donatori grazie a coreografie che farebbero impallidire lo stesso conte Dracula. Grazie alla collaborazione di Avis e Fratres ogni trasfusionale si trasformerà nella tana dei vampiri svelando i retroscena del lavoro quotidiano che viene svolto per tutto l’anno. Complice anche il successivo giorno festivo speriamo siano giorni ricchi di donazioni, brividi e divertimento. Questa festa, così come tutte le altre iniziative portate avanti in tutti i centri trasfusionali della Asl, oltre a cercare di avvicinare potenziali nuovi donatori, vuole anche essere un ringraziamento sincero rivolto, alle associazioni, ai nostri operatori e alle tante persone che ogni giorno portano avanti la cultura del dono disinteressato. Senza di loro tutto il nostro lavoro sarebbe vano e la stessa sanità pubblica non potrebbe assicurare servizi fondamentali"".Donatore può essere chiunque, uomo o donna, di età compresa tra i 18 e i 65 anni in condizioni di buona salute e con un peso superiore ai 50 kg. I lavoratori dipendenti hanno diritto alla giornata di riposo retribuita.