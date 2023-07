Dove il calcio non si paga Il Corazzano fa giocare gratis E chi bestemmia resta a casa

di Gabriele Nuti

I genitori non pagano. Nè quote di iscrizione, nè kit d’abbigliamento. Gli allenatori non prendono un euro di rimborso spese. I ragazzini che non possono giocare, per problemi fisici o disabilità, si rendono utili facendo i dirigenti. Chi ha due materie insufficienti non gioca, così come chi bestemmia e chi prende in giro compagni o avversari. E’ il calcio giovanile dei sogni? No. E’ la realtà del calcio a Corazzano, frazione di San Miniato, dove da quest’anno la società, neopromossa in Seconda Categoria, ha deciso di dar vita a una squadra di Esordienti (ragazzi e ragazze nati nel 2011 e nel 2012).

Sembra di tornare indietro di qualche decennio, quando un ragazzino che voleva iniziare a giocare a pallone sceglieva una squadra e andava ad allenarsi. Con una borsa ereditata dal padre, un paio di pantaloncini e una maglietta bianca o rossa. "Così in campo ci si distingue meglio", dicevano gli allenatori. Poi, mossi i primi passi, era la società a fornire tutto il necessario, spesso anche le scarpe con i tacchetti. Il Corazzano del presidente Massimo Bartolomeo riporta indietro le lancette del tempo del calcio. La speranza è che altre società lo seguano. E’ la speranza che nutre anche il presidente del comitato provinciale Figc di Pisa che per premiare il Corazzano ha deciso di regalare palloni.

Sono già una quindicina i ragazzi e le ragazze che hanno deciso di aderire alla nuova avventura calcistica degli Esordienti del Corazzano che saranno allenati da Marco Freschi. "Ce ne mancano cinque o sei – spiega il direttore generale Marzio Fiaschi – Vogliamo allestire una rosa almeno di venti. Un’esperienza di sport, socialità e inclusione. Grazie ai positivi investimenti della società e agli sponsor, le iscrizioni, l’abbigliamento e l’ingresso alle partite saranno completamente gratuiti. Far pagare non ci sembra giusto neppure a livello sociale. Cominciamo con gli Esordienti, anche se sarà difficile si possa costituire un vero e proprio settore giovanile perché le forze a Corazzano sono poche". "E sulle regole non transigeremo – conclude Fiaschi – AI genitori abbiamo detto che se pensano di avere in casa Ronaldo o Messi non vengano al Corazzano".