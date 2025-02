Dopo le proteste di alcuni genitori arriva la replica: "Attenzione, l’attività di post scuola è sempre attiva"

"L’attività di post scuola alla scuola dell’infanzia di San Miniato Basso non è soppressa, ma è regolarmente attiva". L’assessore alla scuola, Matteo Squicciarini, chiarisce – si apprende – quanto lamentato da alcuni genitori che hanno inviato una lettera anche al difensore civico regionale al quale l’amministrazione sta predisponendo la risposta. "Dopo le segnalazioni di alcuni genitori, secondo i quali i bambini venivano confinati in uno spazio piccolo e ‘parcheggiati’ in attesa dei genitori – dice Squicciarini – , l’ufficio scuola ha proceduto immediatamente a verificare, attraverso un confronto diretto con la scuola e con i referenti dei volontari coinvolti nel servizio, quale fosse la situazione. È stato confermato che il servizio è attualmente attivo nei locali del plesso scolastico, come stabilito sin dall’inizio dell’anno scolastico. Non è quindi assolutamente vero che il servizio è stato soppresso".