Dopo di noi: incontro dibattito con il Lions Club

Dopo l’evento di prevenzione medica ‘La salute scende in piazza’ cui hanno aderito circa 400 cittadini lo scorso settembre, e con la consegna a dicembre 2022 di oltre 10 quintali di prodotti alimentari a sostegno di soggetti bisognosi del territorio, il Lions Club Pontedera, con la guida del presidente Fausto Lazzereschi, ha continuato nello svolgimento delle attività previste nel programma dell’anno sociale 2022-2023. Il prossimo appuntamento nella fitta agenda del Lions è fissato per sabato 18 marzo a Pontedera e sarà incentrato sul tema del ‘Dopo di Noi’, della disabilità e della malattia di Alzheimer. L’iniziativa partirà alle 9 all’auditorium del Museo Piaggio a Pontedera, e vede il il patrocinio del Comune di Pontedera, dell’Unione Valdera, dell’azienda Asl Toscana Nord Ovest, della Società della Salute e dell’OMCeO della provincia di Pisa. Il Lions Club Pontedera, come attività di servizio per la comunità in cui opera, organizzerà una conferenza per approfondire e stimolare fronti di dibattito sul tema di studio nazionale Lions del ‘Dopo di Noi, disabilità, Alzheimer e amministratore di sostegno’. Alla fine del mese di marzo, sarà tenuta l’annuale assemblea per l’ingresso nel Club di nuovi soci.