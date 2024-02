Dopo 23 anni la classe torna alle elementari

SAN MINIATO

Si sono ritrovati a San Miniato, per una riunione conviviale, dopo 23 anni, gli ex alunni della scuola primaria di Cigoli. Con loro, erano presenti le tre insegnanti di allora (Patrizia, Mariolina e Beatrice) e la custode Angelica. E’ stato un momento particolarmente emozionante, perché rivedersi dopo tanto tempo e con lo stesso entusiasmo di allora, ha avuto un significato davvero particolare. Mancavano soltanto pochi ex alunni, assenti per impegni familiari e di lavoro. Erano presenti: Giovanni, Simone, Emanuele, Mattia, Fausto, Andrea, Valentino, Giada, Verdiana, Vittoria e Ilenia. Si sono raccontati aneddoti, storie, gite. Numerose, infatti, sono state nel corso dei cinque anni, le uscite, a partire dalla ricerca dei fossili e all’esplorazione di borghi circostanti, fino alla cigolese Pieve di San Giovanni, ricca di storia e di testimonianze. Ne è scaturito un grande amore da parte degli ex alunni che, col tempo, hanno continuato ad amare la natura, esplorandola per conto proprio. Per le tre insegnanti e la custode è stato un po’ come tornare indietro, per giungere immediatamente fino ai giorni di oggi, consapevoli di avere gettato piccoli semi che, con l’aiuto delle famiglie hanno saputo dare i loro frutti.

M.L.