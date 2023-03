Donna aggredita in auto Al setaccio i bivacchi

Le indagini vanno avanti senza sosta e nel massimo riserbo. Indagini a tutto campo, anche con controlli serrati legati alle presenze nei boschi nei giorni e negli orari compatibili con l’aggressione. Presenze da incrociare, poi, con altri elementi d’indagine, come le verifiche sui materiali e sulle tracce trovate nelle vegetazione e nei bivacchi. Un lavoro – come conferma il legale della vittima, l’avvocato Andrea Poggianti di Empoli – molto approfondito quello dei carabinieri di Fucecchio per dare un volto e un nome ai tre soggetti che aggredirono, nel settembre scorso, in pieno giorno, una ragazza che stava tornando dal lavoro: fermarono la sua macchina e cercarono di palpeggiarla. Questa è, infatti, un’indagine – rileva il legale – per violenza sessuale e lesioni. La ragazza, 24enne, venne aggredita sulla strada delle Cerbaie (il polmone verde tra Santa Croce, Fucecchio e Caste) mentre stava per rientrare a Le Vedute dove vive. La giovane, mentre si dirigeva verso casa a bordo della sua autovettura – raccontò agli inquirenti – vide un uomo fermo nel centro della carreggiata. A quel punto fermò la macchina. Era una trappola: l’uomo, insieme ad altri due usciti dalle zone boschive, si avvicinarono, lei chiuse le portiere, ma un finestrino era rimasto aperto e da lì uno di loro riuscì a entrare nell’abitacolo col busto: la ragazza venne schiaffeggiata, strattonata, poi cercarono di aprirle la camicetta con l’obiettivo di palpeggiarla al seno.

La salvezza della ragazza fu l’arrivo di un’altra macchina che mise in fuga i tre soggetti – tutti, pare, extracomunitari – che scapparonodentro il bosco dei pusher; un luogo popolato di stranieri, magari, anche irregolari sul territorio nazionale, pendolari della droga e dei furti. Un episodoo che sconvolse la popolazione e dette vita a quel fermento sul quale è nato il comitato di cittadini per la sicurezza e la salvaguardia delle Cerbaie.

C. B.